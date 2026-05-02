Фетисов — о Бобровском: без него «Флорида» не выиграла бы два Кубка Стэнли

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о будущем российского вратаря Сергея Бобровского во «Флориде Пантерз». Голкипер выступает за «пантер» с 2019 года. Его контракт с клубом истекает летом этого года.

«Вратарь такого уровня может играть где угодно. Но без него «Флорида» не выиграла бы эти два Кубка. Непросто, конечно, держать себя в фокусе после таких побед. Но Сергей может выиграть ещё не один такой трофей. Ему надо вздохнуть и ждать нового предложения», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 37-летний Бобровский принял участие в 52 матчах, отразив 87,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.