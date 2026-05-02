Паник открыл счёт в пятом матче полуфинала. Его могли дисквалифицировать за удар ногой

В эти минуты в Ярославле проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Нападающий хозяев Рихард Паник, которого могли дисквалифицировать за удар ногой, забил первый гол во встрече. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу ярославского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Паник с передачи Байрона Фрейза открыл счёт.

Напомним, в четвёртой игре во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лёд и ударил нападающего Наиля Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде. Впоследствии СДК КХЛ рассмотрел данный эпизод и оштрафовал Паника.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».