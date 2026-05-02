Летанг — об игре с Малкиным и Кросби: мы очень близки, хочется, чтобы так и продолжалось

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался об игре с нападающими Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Хоккеисты всю карьеру провели в одном клубе и завоевали вместе три Кубка Стэнли. «Питтсбург» завершил сезон поражением в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4). Этот сезон был 20-м совместным для хоккеистов.

«Мы все очень близки, я, Джино, Сид. Знаете, просто хочется, чтобы всё так и продолжалось. Ты ничего другого и не знаешь. Ты так сблизился с этими ребятами, что тебе хочется, чтобы это продолжалось», – приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

Срок соглашения 39-летнего Малкина с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести ещё один сезон в НХЛ, и, возможно, даже в другой команде. Срок контракта 38-летнего Кросби рассчитан до конца сезона-2026/2027. Соглашение 39-летнего Летанга рассчитано до 2028 года.