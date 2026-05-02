Сборная Чехии завоевала бронзовые медали на ЮЧМ-2026, победив Латвию

Сегодня, 2 мая, в Тренчине (Словакия) завершился матч за третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею 2026 года между сборными Чехии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе имени Павола Демитры, одержали чешские хоккеисты со счётом 4:1. Таким образом, Чехия завоевала бронзовые медали турнира.
На 12-й минуте нападающий команды Латвии Мартиньш Клауцанс забил первый гол. На 15-й минуте форвард сборной Чехии Матей Томанек сравнял счёт. На 16-й минуте нападающий Давид Гук вывел чехов вперёд. На последней минуте Гук оформил дубль, забив в пустые ворота, а 25 секунд спустя форвард чешской команды Симон Католицкий установил окончательный счёт — 4:1.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд проходит с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин. В финале турнира встретятся команды Словакии и Швеции. Матч состоится сегодня, 2 мая, и начнётся в 20:00 мск.
- 2 мая 2026
