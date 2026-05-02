Протас — об обмене Карлсона в «Анахайм»: было ощущение очень значимой потери

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался об обмене защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». В марте «столичные» обменяли Карлсона на драфт-пики первого и третьего раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «Вашингтон» – с сезона-2009/2010.

«Помимо Дауда, который выполнял большой объём работы в низших звеньях и в меньшинстве, по ходу сезона «Вашингтон» обменял ещё и Джона Карлсона. Культовый защитник, проведший в «Кэпиталз» почти 17 лет, перешёл в «Анахайм». Это был шок для всех. Никогда бы не подумал, что такое возможно.

Об обмене я узнал от супруги. Таня была с ребёнком и разбудила меня посреди ночи, сообщив шокирующую новость. Я сразу подумал, что это какой-то сон и мне померещилось. Но потом убедился, что это правда. Я до последнего не мог поверить, что Джон больше не с нами. Не верил, пока он сам не приехал попрощаться с командой. Не скажу, что настроение было таким, словно кто-то умер, но было ощущение очень значимой потери.

Карлсон – настоящий лидер. В раздевалке «Вашингтона» он был дядькой, который всегда поможет, подскажет, правильно замотивирует. Повторюсь, очень серьёзная потеря. В оставшейся части сезона были слышны отголоски ухода Джона, было очень тяжело.

Его трейд – яркое подтверждение того, что НХЛ – это не только хоккей, но и бизнес, и никто из хоккеистов не застрахован от подобного. Благо сейчас у Джона всё хорошо на новом месте. «Анахайм» впервые за долгое время вышел в плей-офф в том числе и с его помощью. Он отлично играет, и я желаю ему только удачи. И нам также надо двигаться дальше», – приводит слова Протаса BetNews.

