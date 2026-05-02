Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Для меня это точно не проблема». Малкин — об игре на позиции крайнего нападающего

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре на позиции крайнего нападающего. Большую часть 20-летней карьеры в НХЛ россиянин выступал на позиции центрального форварда, но по ходу этого сезона тренер сместил его на фланг.

«Для меня нормально, если в следующем сезоне начну на фланге. Если тренер Дэн Мьюз захочет использовать меня там, и я помогу второму звену, никаких проблем. Для меня это не какие-то радикальные изменения – лишь небольшие нюансы. Думаю, в этом сезоне это сработало, я играл неплохо.

Но посмотрим, чего от меня захочет тренер. Обычно всё обсуждается индивидуально – ты разговариваешь с тренером и он объясняет, какую роль видит для тебя в команде. Для меня это точно не проблема», – приводит слова Малкина сайт НХЛ.

