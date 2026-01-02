Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив – Авангард, результат пятого матча 2 мая 2026 года, счет 4:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» всухую обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 2 мая, в Ярославле завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу омской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 35-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославского клуба. На 45-й минуте нападающий Александр Полунин забросил третью шайбу хозяев. На 57-й минуте форвард «Локомотива» Максим Шалунов забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android