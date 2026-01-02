«Локомотив» всухую обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

Сегодня, 2 мая, в Ярославле завершился пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу омской команды.

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На 35-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославского клуба. На 45-й минуте нападающий Александр Полунин забросил третью шайбу хозяев. На 57-й минуте форвард «Локомотива» Максим Шалунов забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется