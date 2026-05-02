Сергачёв высказался о вылете «Юты» от «Вегаса» в первом раунде Кубка Стэнли

Комментарии

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв после поражения от «Вегас Голден Найтс» (2-4) в первом раунде Кубка Стэнли объяснил причины вылета команды из плей-офф.

«Думаю, [разница] в опыте. Они умеют побеждать. Они брали Кубок совсем недавно. Они играют очень грамотно. Даже когда мы их переигрывали, они всё равно оставались в игре и не выпадали из неё именно благодаря своему опыту. А в нужные моменты просто дожимали и решали исход. Думаю, в этом и разница. Но я уверен, что в будущем мы будем на их месте.

Мы молодая команда. Нам многое пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, и теперь мы увидели, что нужно для победы в серии. Они нам это показали. Это отличная команда. Вы сами всё видели: в ключевые моменты они были сильнее и забивали тогда, когда это было нужно», – приводит слова Сергачёва сайт НХЛ.

