Ги Буше назвал причину досрочного завершения матча капитаном «Авангарда» Шарипзяновым

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему капитан команды защитник Дамир Шарипзянов досрочно завершил пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ярославской команды со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу омского клуба.

— Шарипзянов перестал выходить с начала второго периода...

— Это мера предосторожности, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В плей-офф на счету Шарипзянова 14 матчей и 8 (2+6) очков при полезности «+5».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется