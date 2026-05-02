Ги Буше назвал причину досрочного завершения матча капитаном «Авангарда» Шарипзяновым

Ги Буше назвал причину досрочного завершения матча капитаном «Авангарда» Шарипзяновым
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему капитан команды защитник Дамир Шарипзянов досрочно завершил пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ярославской команды со счётом 4:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу омского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

— Шарипзянов перестал выходить с начала второго периода...
— Это мера предосторожности, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В плей-офф на счету Шарипзянова 14 матчей и 8 (2+6) очков при полезности «+5».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется

