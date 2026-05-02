Давыдов — о Тамбиеве в московском «Динамо»: очень важно, чтобы игроки к нему пошли

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо» и выразил надежду, что специалист добьётся успеха.

– «Динамо» – особая команда, многие игроки мечтают за нас играть, многим бело-голубые дали путёвку в профессию. У нас новый тренер, очень важно, чтобы игроки к нему пошли. Деньги сегодня в КХЛ есть у многих клубов, но не каждый клуб обеспечит хоккеисту профессиональный рост, карьеру. Поэтому тут особенно важна фигура тренера.

– К каким тренерам игроки идут?

– У нас в «Динамо» были великие тренеры – прежде всего Аркадий Иванович Чернышёв и Владимир Владимирович Юрзинов. Под них игроки всегда шли, поскольку понимали, что это «Динамо» и это тренеры, которые сделают тебя намного лучше.

Тренеры, к которым буквально бегут игроки, есть и сейчас. Уже отмечал работу Виктора Козлова в Уфе – не просто так он сработался даже с Евгением Кузнецовым. Не удивлён, что «Салават», несмотря на скромные возможности, уже активно переподписывает игроков, легионеров – все идут под Козлова.

Ещё один такой тренер – Игорь Никитин, на пресс-конференции он взял всех своих хоккеистов под защиту. Понятно, что это ЦСКА – клуб уровня «Динамо», в котором все хотят играть. Но и фактор Никитина тоже работает, поэтому и читаем в прессе, что все лидеры армейцев хотят остаться. И того же Костина уже продлили на три года. Очень надеюсь, что и у нас игроки пойдут под Леонида Тамбиева, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.