«Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка». Буше — о поражении «Авангарда»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:4, 3-2) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5) 2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5) 3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5) 4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)
«Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Было больше даже моментов, чем в прошлой встрече, обстучали всю перекладину, в большинстве не попали в пустые ворота. Да, мы могли действовать лучше в обороне, но где-то был отскок, где-то не вытеснили соперника из площади ворот. Всё решали сантиметры и нюансы. Но все понимали в команде, что серия будет длительная и тяжёлая, так оно и получается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2026
-
20:22
-
20:18
-
20:12
-
19:52
-
19:42
-
19:20
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:10
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:47
-
15:23
-
15:05
-
14:42
-
14:19
-
14:00
-
13:43
-
13:33
-
13:13
-
12:52
-
12:34
-
12:12
-
11:50
-
11:38
-
11:25
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:29