«Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка». Буше — о поражении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:4, 3-2) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Было больше даже моментов, чем в прошлой встрече, обстучали всю перекладину, в большинстве не попали в пустые ворота. Да, мы могли действовать лучше в обороне, но где-то был отскок, где-то не вытеснили соперника из площади ворот. Всё решали сантиметры и нюансы. Но все понимали в команде, что серия будет длительная и тяжёлая, так оно и получается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется