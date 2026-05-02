Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка». Буше — о поражении «Авангарда»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:4, 3-2) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

«Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Было больше даже моментов, чем в прошлой встрече, обстучали всю перекладину, в большинстве не попали в пустые ворота. Да, мы могли действовать лучше в обороне, но где-то был отскок, где-то не вытеснили соперника из площади ворот. Всё решали сантиметры и нюансы. Но все понимали в команде, что серия будет длительная и тяжёлая, так оно и получается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android