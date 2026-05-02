Хартли: показалось, что Серебряков некомфортно себя чувствует. Просили больше бросать
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Авангардом» (4:0, 2-3) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

«Отличная игра. С первого же вбрасывания ребята задали темп, пошли вперёд. Спасибо огромное болельщикам, чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, и ребята были вдохновлены. Чувствовалось, как опыт и характер ребят сказывается в это время. Начиная с Даниила Исаева, все отлично отработали, всю игру провели на одном дыхании. Показалось, что вратарь «Авангарда» Никита Серебряков некомфортно чувствовал себя в воротах, просили больше бросать, и несколько бросков зашло.

Хотели выиграть сразу первое вбрасывание, завезти шайбу в зону соперника, поэтому вышел на стартовое вбрасывание Байрон Фрейз, наш единственный праворукий центральный. Задуманное получилось, удалось сразу завладеть преимуществом с первых секунд», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Чемпион КХЛ остаётся в игре! «Локомотив» вернул в Омск полуфинал Кубка Гагарина
Видео
Чемпион КХЛ остаётся в игре! «Локомотив» вернул в Омск полуфинал Кубка Гагарина
