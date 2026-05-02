Хартли: показалось, что Серебряков некомфортно себя чувствует. Просили больше бросать

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Авангардом» (4:0, 2-3) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Отличная игра. С первого же вбрасывания ребята задали темп, пошли вперёд. Спасибо огромное болельщикам, чувствовалось электричество во дворце. Такую атмосферу создали, и ребята были вдохновлены. Чувствовалось, как опыт и характер ребят сказывается в это время. Начиная с Даниила Исаева, все отлично отработали, всю игру провели на одном дыхании. Показалось, что вратарь «Авангарда» Никита Серебряков некомфортно чувствовал себя в воротах, просили больше бросать, и несколько бросков зашло.

Хотели выиграть сразу первое вбрасывание, завезти шайбу в зону соперника, поэтому вышел на стартовое вбрасывание Байрон Фрейз, наш единственный праворукий центральный. Задуманное получилось, удалось сразу завладеть преимуществом с первых секунд», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.