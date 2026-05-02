Хартли рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу, который мог стать последним в сезоне
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над «Авангардом» (4:0, 2-3) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина рассказал, как проходила подготовка к этой игре.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5) 2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5) 3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5) 4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)
«Подготовка к матчу, который мог стать последним в сезоне? Всё очень просто. Мы доверяем нашим игрокам, сказали им об этом. Все понимали ситуацию, и наши игроки показали прекрасный матч. Да, важно, что не дали сопернику забить. Когда команда играет «на ноль», все думают о вратаре, но это нужно не только голкиперу, но и всем хоккеистам», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 4, 6* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
