Макдэвид и Дикинсон играли с переломами стопы и лодыжки в серии плей-офф НХЛ с «Анахаймом»

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Джейсон Дикинсон играли с переломами в области стопы и лодыжки в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (2-4). Об этом сообщает журналист Райан Ришог в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «нефтяников» Криса Ноблоха.

В этом плей-офф на счету 29-летнего Макдэвида шесть игр, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при полезности «-8». 30-летний Дикинсон провёл в плей-офф четыре матча, заработав 3 (2+1) очка при полезности «+2».

«Эдмонтон» по итогам минувшего регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками.