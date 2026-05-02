Голкипер «Локомотива» Исаев оформил пятый шат-аут в этом розыгрыше Кубка Гагарина

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил ни одной шайбы в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (4:0, 2-3). Голкипер отразил 31 бросок в этой игре, оформив пятый шат-аут в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Помимо этого, Исаев одержал 10-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Таким образом, голкипер «Локомотива» отыграл «на ноль» в половине победных матчей в этом плей-офф.

В завершившемся регулярном чемпионате 26-летний вратарь провёл 56 встреч, в которых одержал 30 побед при надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. Также на его счету семь матчей «на ноль» в минувшей регулярке.