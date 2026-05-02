Главная Хоккей Новости

Голкипер «Локомотива» Исаев оформил пятый шат-аут в этом розыгрыше Кубка Гагарина

Голкипер «Локомотива» Исаев оформил пятый шат-аут в этом розыгрыше Кубка Гагарина
Комментарии

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил ни одной шайбы в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (4:0, 2-3). Голкипер отразил 31 бросок в этой игре, оформив пятый шат-аут в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

Помимо этого, Исаев одержал 10-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Таким образом, голкипер «Локомотива» отыграл «на ноль» в половине победных матчей в этом плей-офф.

В завершившемся регулярном чемпионате 26-летний вратарь провёл 56 встреч, в которых одержал 30 побед при надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. Также на его счету семь матчей «на ноль» в минувшей регулярке.

