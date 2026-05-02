Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пастрняк — о вылете «Бостона»: с каждым годом всё сложнее бороться за Кубок Стэнли

Комментарии

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф НХЛ «Брюинз» проиграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 2-4 в серии.

«Конечно, это разочарование. Через пару недель мне исполнится 30 лет. Пока что у меня был лишь один шанс побороться за Кубок Стэнли. С каждым годом становится всё сложнее… Не хочется упускать ни одной возможности», – приводит слова Пастрняка Sportskeeda.

В этом плей-офф чешский форвард набрал 7 (3+4) очков в шести матчах. В минувшем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 77 встреч, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей.

Видео
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android