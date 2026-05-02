Пастрняк — о вылете «Бостона»: с каждым годом всё сложнее бороться за Кубок Стэнли

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф НХЛ «Брюинз» проиграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 2-4 в серии.

«Конечно, это разочарование. Через пару недель мне исполнится 30 лет. Пока что у меня был лишь один шанс побороться за Кубок Стэнли. С каждым годом становится всё сложнее… Не хочется упускать ни одной возможности», – приводит слова Пастрняка Sportskeeda.

В этом плей-офф чешский форвард набрал 7 (3+4) очков в шести матчах. В минувшем регулярном чемпионате Пастрняк провёл 77 встреч, в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей.