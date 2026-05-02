А. Протас: «Колорадо» должен уверенно пройти всю дистанцию и забрать Кубок в этом году

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас назвал претендентом на победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш».

«В плей-офф ставлю на «Колорадо». Мы играли против них, и нам было неимоверно тяжело. Хотя сетка у «Эвеланш» непростая. Во втором раунде они сыграют с победителем пары «Даллас» – «Миннесота», а эти команды далеко не подарок. На проход такого соперника будет потрачено много сил, которых может не хватить в последующих стадиях.

И всё же считаю, что «Колорадо» должен уверенно пройти всю дистанцию и забрать Кубок в этом году. У них и раньше была серьёзная глубина состава, а после дедлайна так тем более. Есть суперзвёзды Маккиннон и Макар, которые, как Макдэвид и Драйзайтль в «Эдмонтоне», могли бы вдвоём затащить команду в финал. Но у Маккиннона с Макаром шикарная поддержка со стороны партнёров, которые также могут зарешать в любой момент.

Да и дело не только в составе, «Колорадо» в принципе демонстрирует очень высокий уровень хоккея. В общем, считаю «Эвеланш» главным фаворитом. Но опять-таки: это плей-офф, здесь может произойти всё что угодно. Тем более в НХЛ, где едва различима разница между фаворитами и андердогами и где всё очень быстро меняется», – приводит слова Протаса BetNews.