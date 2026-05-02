Генменеджер «Эдмонтона» высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли

Генменеджер «Эдмонтона» высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли
Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн после вылета команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайм Дакс» (2-4) заявил, что клубу необходимо усиление вратарской линии.

«Нам нужно это оценить. К каким выводам мы придём, пока сказать не могу. Но очевидно, что нам нужно улучшение в этой зоне.

У Тристана [Джерри] не сложилось. Он здорово начал у нас, но потом получил травму. И после возвращения так и не смог вернуть ни уверенность, ни уровень игры. Это то, что нам нужно проанализировать… Когда он вернулся, он уже не был самим собой, а в тот момент сезона у нас не было времени, чтобы дать ему возможность спокойно набрать форму», – приводит слова Боумэна Sportsnet.

