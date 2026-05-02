Эрик Карлссон — о Малкине: он доказал, что по-прежнему является конкурентоспособным в НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о будущем нападающего команды Евгения Малкина в НХЛ. Срок соглашения 39-летнего россиянина с «пингвинами» — до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести ещё один сезон в Национальной хоккейной лиге.

«Он сделал всё возможное, чтобы доказать и всем вокруг, и самому себе, что по-прежнему является конкурентоспособным игроком и может приносить пользу на этом уровне. Рад за него, как бы дальше ни сложилась его судьба. Думаю, он в любом случае найдёт своё место и у него всё будет в порядке», – приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.