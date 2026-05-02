Словакия U18 — Швеция U18, результат матча 2 мая 2026 года, счет 2:4, ЮЧМ 2026

Сборная Швеции стала победителем ЮЧМ-2026, обыграв Словакию
Сегодня, 2 мая, в Тренчине (Словакия) завершился финальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2026 года между сборными Словакии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе имени Павола Демитры, одержали шведские хоккеисты со счётом 4:2. Таким образом, сборная Швеции стала победителем турнира.

U18 ЧМ-2026 . Финал
02 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Словакия U18
Окончен
2 : 4
Швеция U18
0:1 Сёренссон (Пальме, Сильте) – 05:53 (5x5)     0:2 Херманссон (Нёмме, Элофссон) – 37:42 (5x5)     0:3 Андерссон (Сильте, Зират) – 50:32 (5x5)     0:4 Пальме (Мейер, Сёренссон) – 54:34 (5x5)     1:4 Матта (Казда, Флориш) – 55:40 (6x5)     2:4 Шимко (Селич, Казда) – 56:43 (6x5)    

На шестой минуте нападающий команды Швеции Вигго Сёренссон забил первый гол. На 38-й минуте форвард Элтон Херманссон удвоил преимущество шведской сборной. На 51-й минуте нападающий Адам Андерссон забросил третью шайбу шведов.

На 55-й минуте защитник Швеции Ола Пальме забил четвёртый гол. На 56-й минуте форвард Иван Матта сократил отставание команды Словакии. На 57-й минуте нападающий Максим Шимко отыграл ещё одну шайбу словаков, установив окончательный счёт — 4:2.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд проходил с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин. Ранее в матче за третье место победу одержала сборная Чехии, обыграв Латвию со счётом 4:1.

