Никишин пройдёт обследование, чтобы получить допуск к игре с «Филадельфией»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин должен будет получить медицинское разрешение на участие в первой игре второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». Об сообщил главный тренер «ураганов» Род Бриндамор, его слова приводятся на сайте НХЛ. Стартовая игра серии состоится в ночь на 3 мая и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Напомним, Никишин получил повреждение во втором периоде четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2) после того, как попал под силовой приём защитника Тайлера Клевена. Игра прошла 25 апреля. Александр поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнёров. Позднее 24-летнему россиянину диагностировали сотрясение мозга.

Никишин вернулся к занятиям на льду 29 апреля, но тренировался в бесконтактном джерси. 1 мая хоккеист приступил к полноценным тренировкам.

