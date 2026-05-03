Шарипзянов ловил шайбу, Полунин эффектно праздновал гол. Фото победы «Локомотива»

2 мая в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Уверенную победу со счётом 4:0 одержали хозяева. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу омской команды.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Нападающие «Локомотива» забрасывали по одной шайбе в каждом периоде. Отличились Рихард Паник, Максим Берёзкин и Александр Полунин. За шесть минут до окончания основного времени матча «Авангард» начал менять вратаря шестым полевым игроком и в итоге получил четвёртый гол в пустые ворота. Красивую комбинацию разыграли Никита Кирьянов и Максим Шалунов.

4 мая соперники встретятся вновь в Омске.