«Движемся не в том направлении». Драйзайтль – после вылета «Эдмонтона» из Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о вылете клуба в первом раунде Кубка Стэнли — 2026 после поражения в серии с «Анахайм Дакс».

«Я обеспокоен. Отчасти это зависит и от нас, игроков. Мы недостаточно хорошо справлялись с задачей правильно доводить матчи до победы. Мне не нравится формулировка «воспринимать регулярный сезон всерьёз», потому что мы это делаем, но, думаю, нужно именно создавать такие моменты, привыкать к ним, чувствовать себя в них комфортно, а этого нам в этом году не хватило. В итоге это проявилось уже в первом раунде. Я обеспокоен, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большие шаги назад», — приводит слова Драйзайтля Russian Machine Never Breaks.

«Утки» выиграли серию со счётом 4-2.