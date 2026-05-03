Василевский отреагировал на свой шат-аут, который помог «Тампе» остаться в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался о своём шат-ауте в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ, 3-3). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам и помог команде перевести серию в седьмой матч.

«Одна ошибка могла дорого обойтись. Честно говоря, я почти ничего не слышал — был один на один с собственными мыслями. С трибун тоже ничего не было слышно, в раздевалке та же ситуация. Я просто не обращаю внимания. Нет, серьёзно — в голове столько всего, что лишние звуки не для меня», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 1:00 мск.