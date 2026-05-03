Макдэвид высказался о своём будущем в «Эдмонтоне» после вылета команды из Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о своём будущем в клубе поле поражения команды в серии с «Анахайм Дакс» (2-4).

«Я хочу побеждать, и я хочу побеждать здесь, в Эдмонтоне,. Это мой главный фокус», — приводит слова Макдэвида Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Коннор Макдэвид и Джейсон Дикинсон играли с переломами в области стопы и лодыжки в серии первого раунда Кубка Стэнли. В этом плей-офф на счету 29-летнего Макдэвида шесть игр, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при полезности «-8».

В 2025 году Макдэвид подписал двухлетний контракт с клубом.

