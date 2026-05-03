Тренер «Тампы» отреагировал на шат-аут Василевского в 6-м матче Кубка Стэнли с «Монреалем»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мыслями об игре российского вратаря «молний» Андрея Василевского в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0 ОТ, 3-3). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам и помог команде перевести серию в седьмой матч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Джеймс, Хагель) – 69:03    

«Он уже не раз так делал [о сильных играх в важных матчах]. И, как я не раз наблюдал, чем выше ставка и напряжённее матч, тем лучше он проявляет себя в решающий момент», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Победитель противостояния определится в седьмой игре, которая состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 1:00 мск.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
