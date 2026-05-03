Главная Хоккей Новости

Форвард «Каролины» превзошёл достижение Могильного в Кубке Стэнли 33-летней давности

Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен отметился дублем в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в американском Роли на льду «Леново Центра», и побил редкое достижение в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Стэнковен стал самым молодым игроком в истории плей-офф НХЛ, начавшим Кубок Стэнли с пятиматчевой голевой серии. На момент достижения ему 23 года и 65 дней. Он побил предыдущий рекорд, установленный россиянином Александром Могильным. Тогда, в 1993 году, россиянин забивал также в пяти матчах, однако хоккеисту было 24 года и 73 дня.

Всего в текущем плей-офф НХЛ Стэнковен забил шесть голов в пяти матчах и отметился одним ассистом.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:0 в пользу «ураганов».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
