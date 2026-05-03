Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз, результат матча 3 мая 2026, счет 3:0, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Каролина» победила «Филадельфию» в первом матче 1/4 финала плей-офф и повела в серии
Завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:0. Счёт в серии — 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

В составе «Каролины» дубль оформил Логан Стэнковен, также отличился Джексон Блейк (1+1). Вторую шайбу Стэнковен забросил с ассиста российского нападающего Андрея Свечникова, который в концовке игры также успел отметиться двухминутным удалением за толчок клюшкой. Ещё две голевые передачи на счету Майка Райлли.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поддержал голевую апатию своей команды и также результативными действиями не отметился.

Второй матч между командами состоится 5 мая на этой же арене.

В 1/8 финала плей-офф «Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» (счёт в серии 4-0), а «Филадельфия Флайерз» прошла «Питтсбург Пингвинз» (счёт в серии 4-2).

Действующим чемпионом НХЛ является «Флорида Пантерз», которая по итогам текущего регулярного чемпионата не смогла гарантировать место в Кубке Стэнли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
