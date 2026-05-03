Стэнковен стал пятым игроком, которому удалось забить пять голов подряд в начале плей-офф

Завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) «Каролина» одержала победу со счётом 3:0, дубль в этом матче оформил канадский нападающий Логан Стэнковен.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

Стэнковен стал пятым действующим игроком, которому удалось забить пять голов подряд в начале плей-офф, после Валерия Ничушкина (семь игр в 2024 году), Джейсона Робертсона (пять игр в 2026 году), Арттури Лехконена (пять игр в 2024 году) и Джейка Гюнцеля (пять игр в 2022 году).

Примечательно, что в этом матче Стэнковен ещё и установил рекорд — он стал самым молодым игроком в истории плей-офф НХЛ, начавшим Кубок Стэнли с пятиматчевой голевой серии: 23 года и 65 дней. Предыдущий рекорд, принадлежал россиянину Александру Могильному — в 1993 году хоккеист забивал также в пяти матчах, однако ему было 24 года и 73 дня.

Всего в нынешнем плей-офф НХЛ Стэнковен забил шесть голов в пяти матчах и отметился одним ассистом.

