Результаты матчей плей-офф НХЛ на 3 мая 2026 года

В ночь на 3 мая прошёл один матч второго раунда Кубка Стэнли — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:0.

Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 0-0;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 0-0.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 1-0.

Соперник «Баффало Сэйбрз» определится в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 3-3). Встреча состоится в ночь на 4 мая.