В ночь на 3 мая прошёл один матч второго раунда Кубка Стэнли — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф НХЛ на 3 мая 2026 года:
«Каролина Харрикейнз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:0.
Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 0-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 0-0.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 1-0.
Соперник «Баффало Сэйбрз» определится в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» (счёт в серии 3-3). Встреча состоится в ночь на 4 мая.