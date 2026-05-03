Главная Хоккей Новости

Фредерик Андерсен вышел на первое место среди вратарей «Каролины» по победам в плей-офф

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен вышел в старте на первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:0, 1-0) и вышел на чистое первое место среди вратарей «ураганов» и «Хартфорд Уэйлерс» по числу победных игр в плей-офф (24), опередив Кэма Уорда (23). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч «на ноль» в текущем плей-офф. В пяти играх у него пять побед при 96,1% сейвов и коэффициенте надёжности 0,90. Кроме того, Фредерик сравнялся с Уордом по числу шат-аутов за «Каролину» в плей-офф (4). Теперь они делят первое место по этому показателю.

