Токкет высказался о поражении «Филадельфии» от «Каролины» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 от «Каролины Харрикейнз» (0:3, 0-1).

«Не знаю, были ли мы морально готовы к сегодняшней игре. Мы выиграли серию плей-офф, [чуть] не вышли в плей-офф… было много эмоций. Не думаю, что мы достаточно быстро пришли в себя к этой игре», — приводит слова Токкета журналист Грег Вышински в социальной сети Х.

Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.

* если потребуется