Токкет высказался о поражении «Филадельфии» от «Каролины» в первом матче серии плей-офф
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 от «Каролины Харрикейнз» (0:3, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31 2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30 3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16
«Не знаю, были ли мы морально готовы к сегодняшней игре. Мы выиграли серию плей-офф, [чуть] не вышли в плей-офф… было много эмоций. Не думаю, что мы достаточно быстро пришли в себя к этой игре», — приводит слова Токкета журналист Грег Вышински в социальной сети Х.
Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.
* если потребуется
