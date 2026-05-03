Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Токкет высказался о поражении «Филадельфии» от «Каролины» в первом матче серии плей-офф

Токкет высказался о поражении «Филадельфии» от «Каролины» в первом матче серии плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 от «Каролины Харрикейнз» (0:3, 0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

«Не знаю, были ли мы морально готовы к сегодняшней игре. Мы выиграли серию плей-офф, [чуть] не вышли в плей-офф… было много эмоций. Не думаю, что мы достаточно быстро пришли в себя к этой игре», — приводит слова Токкета журналист Грег Вышински в социальной сети Х.

Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.

* если потребуется

Материалы по теме
Мичков вновь близок к запасу? Матвей провалил старт второго раунда плей-офф
Видео
Мичков вновь близок к запасу? Матвей провалил старт второго раунда плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android