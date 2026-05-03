«Каролина» — первая команда с 1986 года, не проигравшая в первых пяти матчах плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» стала первой командой с 1986 года, которая не проиграла в первых пяти матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Как сообщает PuckEmpire в социальной сети Х, последним таким клубом был «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее «ураганы» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в первой игре серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 3:0.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31 2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30 3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16
Также «Каролина» оказалась сильнее «Оттавы Сенаторз» в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, победив в первых четырёх матчах (2:0, 3:2 ОТ, 2:1, 4:2).
Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.
* если потребуется
