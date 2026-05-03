«Каролина» — первая команда с 1986 года, не проигравшая в первых пяти матчах плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» стала первой командой с 1986 года, которая не проиграла в первых пяти матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Как сообщает PuckEmpire в социальной сети Х, последним таким клубом был «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее «ураганы» одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в первой игре серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 3:0.

Также «Каролина» оказалась сильнее «Оттавы Сенаторз» в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, победив в первых четырёх матчах (2:0, 3:2 ОТ, 2:1, 4:2).

Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.

* если потребуется