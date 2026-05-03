«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция пятого матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 3 мая, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу казанского клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2. Во второй игре «Металлург» взял реванш со счётом 4:2. В третьей и четвёртой игре серии казанцы победили со счётом 4:1.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5* и 7* мая.

* если потребуется