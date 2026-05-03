Нападающий «Каролины» Блейк рассказал о своём голе в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк высказался о своём голе в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Филадельфией Флайерз» (3:0, 1-0). Блейк обогнал российского форварда «Флайерз» Матвея Мичкова и реализовал голевой момент.

«Я просто немного ускорился и увидел, что слева от меня играет форвард [Мичков], так что я просто попытался его обогнать. А потом мне очень удачно отскочил мяч, я бы сказал, прямо под мой бэкхенд. Так что, конечно, всё в руках божьих. Но да, мне повезло. [Холл] отлично сыграл — надо отдать ему должное», — приводит слова Блейка журналист Кори Лавалетт в социальной сети Х.

