Нападающий «Каролины» Блейк рассказал о своём голе в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Каролины» Блейк рассказал о своём голе в матче с «Филадельфией»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк высказался о своём голе в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Филадельфией Флайерз» (3:0, 1-0). Блейк обогнал российского форварда «Флайерз» Матвея Мичкова и реализовал голевой момент.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31     2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30     3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16    

«Я просто немного ускорился и увидел, что слева от меня играет форвард [Мичков], так что я просто попытался его обогнать. А потом мне очень удачно отскочил мяч, я бы сказал, прямо под мой бэкхенд. Так что, конечно, всё в руках божьих. Но да, мне повезло. [Холл] отлично сыграл — надо отдать ему должное», — приводит слова Блейка журналист Кори Лавалетт в социальной сети Х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

