Драйзайтль — о будущем Макдэвида в «Эдмонтоне»: одному богу известно, как всё сложится

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ответил на вопрос о будущем форварда Коннора Макдэвида в клубе после поражения команды в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4). Напомним, в 2025 году Макдэвид подписал двухлетний контракт с клубом.

«Он подписал контракт ещё на два года, и одному богу известно, как всё сложится, но у нас есть два года. Мы должны значительно улучшить свою игру», — приводит слова Драйзайтля TSN в социальной сети Х.

Ранее сам Коннор заявил, что хочет побеждать в Эдмонтоне и это является его главной целью.

В этом плей-офф на счету 29-летнего Макдэвида шесть игр, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами при полезности «-8».