У чемпионки России по хоккею диагностировали онкологическое заболевание

У чемпионки России по хоккею Юлии Карповой диагностировано онкологическое заболевание, сообщает пресс‑служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в телеграм-канале. Подробности не уточняются.

«Представительница хоккейной династии. Защитник, капитан, лидер. В её карьере – игра за «Спартак», СКИФ, «Агидель», екатеринбургское и санкт-петербургское «Динамо». Она – чемпионка, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр Кубка европейских чемпионов.

После завершения игровой карьеры Юлия осталась в хоккее: работала в тренерском штабе «Динамо» Санкт-Петербург, помогала команде брать медали чемпионата России и выходить в финал, тренировала юниорок и более 20 лет отдала развитию женского хоккея.

Сейчас Юлия ведёт самую важную борьбу – с онкологическим заболеванием. И в этот момент ей особенно нужна поддержка», — говорится в сообщении.