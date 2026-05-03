Защитник «Колорадо» Макар поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Миннесотой»

Защитник «Колорадо» Макар поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Миннесотой»
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд». Первый матч состоится в ночь на 4 мая и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
— Вы уже знаете своего соперника. Расскажите, пожалуйста, как вы готовились? Чего вы ждёте от матчей с «Уайлд»?
— Это невероятная команда, лучшая команда в лиге, и нас ждёт по-настоящему серьёзное испытание. В прошлом году их топовые игроки были просто невероятны, и, если они продолжат в том же духе, это сильно усложнит нам жизнь. У нас, конечно, много сильных игроков, но матч должен быть интересным.

— Очевидно, что в центре будете вы и Куинн Хьюз. Насколько вас это мотивирует?
— Это здорово — иметь возможность играть в плей-офф, но я не думаю, что для меня это главная мотивация. Я имею в виду, что это командная игра. Он [Хьюз] в целом был великолепен, в том числе и на Олимпиаде.

За всеми этими парнями приятно наблюдать. Они отлично играют в большинстве, да и в меньшинстве тоже. Так что они создают много проблем для нападающих, и надо отдать им должное, потому что они отлично сыграли с «Далласом».

— Что вам особенно нравится в его игре?
— Он очень разносторонний игрок. Я думаю, что, когда он владеет шайбой, это просто фантастика. За ним очень интересно наблюдать. Он очень мобилен и находит нужные моменты. Он не даёт форвардам угнаться за собой. Вот что сейчас делают хорошие защитники. В нападении он просто невероятен.

— В чём дополнительная опасность игры с такой командой, как «Миннесота»?
— У них очень терпеливый и уравновешенный состав, и это усложняет задачу. Так что, повторюсь, нам просто нужно придерживаться своей игры и не отступать от неё на протяжении всего матча.

— В конце сезона у вас было две недели отдыха. Как думаете, это придало вам немного энергии перед плей-офф, ведь на Олимпиаде и в других турнирах такого не было?
— Думаю, да, иногда это было похоже на борьбу под прикрытием, но в то же время после Олимпиады я чувствовал, что у меня есть силы, и с тех пор это двигало меня вперёд. Так что я не думаю, что это как-то повлияло на моё нынешнее состояние.

— Как вы думаете, почему Бёрнс так прибавил в той серии игр в Лос-Анджелесе и какое влияние он оказал на команду?
— Да, Бёрнс был великолепен. Опять же, он был для нас очень стабильным игроком. Казалось, он всегда оказывался в нужное время в нужном месте, а его физическая подготовка стала ещё более впечатляющей, так что играть с ним было одно удовольствие. Я думаю, Бёрнс справился, — сказал Макар на видео, опубликованном Guerilla Sports в социальной сети Х.

«Миннесота» впервые за 11 лет выиграла раунд плей-офф НХЛ! «Уайлд» помог юбилей Тарасенко
