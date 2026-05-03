Главная Хоккей Новости

Егор Яковлев: благодарен «Ак Барсу», он дал мне многое, с теплом вспоминаю, с кем работал

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев выразил благодарность «Ак Барсу», в системе которого находился и даже провёл один матч за основной состав казанцев в КХЛ.

– Вы провели определённое время в Казани, сыграли даже один матч за основу «Ак Барса». Вспоминаете это время?
– Конечно. Казань – классный город, отличная организация. Здесь всегда приятно играть. Сейчас тяжело ещё дополнительную мотивацию ловить, поскольку мотивация и так запредельная. Поэтому лучше не думать об этом.

– Есть желание доказать, что в Казани были не правы насчёт вас? Не разглядели талант?
– Такого точно нет, вопрос так не стоит. Там было стечение обстоятельств, много всего произошло. Я «Ак Барсу» только благодарен, он дал мне многое. Однозначно, с теплом отношусь, вспоминаю, до сих пор поддерживаю отношения с теми, с кем работал, приятно приезжать, увидеться, – сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

