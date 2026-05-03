Егор Яковлев: с глубоким уважением отношусь к Билялетдинову, он большой мэтр нашего хоккея

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что с глубоким уважением относится к бывшему главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

– Помню, я и в «Ак Барс-2» играл, в «Нефтянике» полгода, в «Барсе». В основном с ними. С первой командой также много времени проводил, Зинэтула Хайдярович меня привлекал. Это был большой опыт для меня.

– Во время этой серии не увиделись с ним?

– Пока не пересекались, но, когда видимся, всегда общаемся. Я к нему с глубоким уважением отношусь, с благодарностью, и в «Ак Барс» он меня брал, и в национальную команду вызывал. Это большой мэтр нашего хоккея, и мне очень приятно было, что я работал с таким человеком, – сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.