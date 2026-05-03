Вышински рассказал об оскорблениях в адрес Свечникова со стороны тренера «Филадельфии»
Журналист ESPN Грег Вышински со ссылкой на эксперта TSN Рэя Ферраро сообщил, что один из тренеров «Филадельфии Флайерз» оскорблял российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова по ходу первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026. Встреча завершилась победой «ураганов» со счётом 3:0 (1-0 в серии).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Стэнковен (Райлли, Блейк) – 01:31 2:0 Блейк (Холл, Райлли) – 07:30 3:0 Стэнковен (Джарвис, Свечников) – 36:16
«Рэй Ферраро сказал, что один из тренеров «Флайерз» задевал Андрея Свечникова. Возникает вопрос: является ли умение поливать грязью соперников обязательным требованием для тренера «Флайерз»?» — написал Вышински в социальной сети Х.
Плей-офф Национальной хоккейной лиги проходит с 18 апреля по 21 июня 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* мая.
* если потребуется
