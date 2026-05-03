Горбенко высказался о ходе полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом»

Экс-тренер ЦСКА, «Локомотива», «Ак Барса» и минского «Динамо» Игорь Горбенко оценил серию полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (2-3).

– Принято считать, что функционально «Локомотив» моложе и свежее «Авангарда», который всё-таки делает ставку на две ударные пятёрки. Получается, что Ярославлю удаётся перевести сценарий на выгодные ему рельсы?

– Думаю, что функционально обе команды готовы. «Авангард» ведёт 3-2, он по-прежнему фаворит. Но пятый матч действительно может насторожить омских болельщиков. Плюс у чемпиона ещё есть резервы.

– Какие?

– Лучше может сыграть талантливая молодёжь «Локомотива» – Сурин, Берёзкин, Каюмов. Но главный фактор – большинство. Ярославль пока реализует только пятиминутные удаления соперника, для поздних раундов плей-офф это непозволительно.

– В чём причина?

– Для меня это загадка. Год назад «Локомотив» Никитина-Курьянова и в регулярке, и в плей-офф по реализации большинства был в числе лидеров КХЛ. А в этом сезоне при том же составе – вдруг такой откат, причём и в «гладком» чемпионате, и в плей-офф. Удивительно!

Хотя в команде есть, например, такой опытный тренер, как Пелино, которого хорошо знаю по совместной работе в «Ак Барсе» и который тщательно разбирает большинство.

– Ваши рекомендации по этому компоненту игры?

– На мой взгляд, Ярославлю нужно уходить от элементов академизма – играть быстрее, проще, конкретнее. Такое впечатление, что в равных составах «Локомотив» играет на пятачке соперника даже агрессивнее, с большим количеством бросков, чем в большинстве.

Вообще большинство – это огромный фактор в плей-офф. Если его не возродить, на титулы трудно рассчитывать, – приводит слова Горбенко Russia-Hockey.