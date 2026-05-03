Генменеджер «Эдмонтона»: Подколзин был нашим лучшим игроком в плей-офф

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн назвал российского форварда Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф. 24-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в шести играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» при полезности «+5».

«В лиге из года в год происходят изменения. В этом сезоне во второй раунд прошли команды, которые не выигрывали серии на протяжении 15-18 лет. У одних команд есть позитивные моменты, другие столкнулись с неудачами. Мы хотим совершенствоваться. Сейчас мы не в лучшей ситуации.

В плей-офф нам не удалось показать лучшую игру, но в сезоне были и позитивные моменты. У нас есть молодые игроки, которые сделали шаг вперёд. Например, Мэтт Савой. Он показал, что его будущее здесь будет светлым. Это позитивный момент.

Посмотрите на игру Василия Подколзина. Он тоже сделал большой шаг вперёд. Наверное, он был нашим лучшим игроком в плей-офф. Каждый вечер он вносил свой вклад.

Джошуа Самански показал, что может быть игроком НХЛ. Так что у нас есть ребята в возрасте от 20 до 25 лет, которые могут расти и в будущем стать ещё лучше. Меня также впечатлила игра Айзека Ховарда и Куинна Хатсона в АХЛ. Ожидаю, что они будут стремиться к большему и попробуют пойти по пути Савоя», – приводит слова Боумэна сайт «Эдмонтона».