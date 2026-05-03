Ротенберг заявил, что сборная России должна побеждать с первой игры на международной арене

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что сборная России должна начать побеждать с первой игры на международной арене.

«Мы обязаны быть к этому готовы, поэтому должны работать не только над возвращением, но и с нашими игроками, чтобы они были готовы вернуться на международную арену и сразу начать побеждать. Мы обязаны с первой игры начать побеждать. Это большая работа, которая сейчас ведётся», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Сборные России и Беларуси были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года из-за ситуации на Украине. 11 декабря 2025 года МОК рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.

