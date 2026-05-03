«Выхожу — пожарные приехали». Е. Кузнецов рассказал, как запустил дома в США фейерверк

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал об одном инциденте, который произошёл с ним во время проживания в США. Россиянин выступал в Национальной хоккейной лиге с 2014 по 2024 год.

«Я один раз запустил фейерверк у себя дома. Купил на какой-то из американских праздников: день чего-то там. Собрали детей, всё полетало. Я взял эти коробки и выкинул в мусорные контейнеры, чтобы не портить асфальт.

Лежу в спальне и вижу свет: красный-синий, красный-синий. Думаю, напился. Перелёг на другой бок, а там опять красный-синий, красный-синий. И тут стук в дверь. Выхожу – пожарные приехали.

Оказалось, фейерверки надо было водой залить, а я их просто закинул. Контейнеры горят, дерево горит. Хорошо, что сосед не спал и вызвал службу вовремя», – сказал Кузнецов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева» в VK Видео.