Буцаев ответил, за счёт чего «Локомотив» добился победы в пятом матче серии с «Авангардом»

Бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев выразил мнение, что решение главного тренера «Локомотива» Боба Хартли поменять местами форвардов Александра Радулова и Максима Берёзкина перед пятым матчем серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:0, 2-3) могло дать особый импульс команде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Паник (Фрейз) – 05:22 (5x5)     2:0 Берёзкин (Сергеев, Иванов) – 34:26 (5x5)     3:0 Полунин (Алексеев, Николаев) – 44:52 (5x5)     4:0 Шалунов (Кирьянов, Паник) – 56:21 (en)    

Перед игрой Радулов был переведён в звено к Максиму Шалунову и Артуру Каюмову, а место в тройке с Георгием Ивановым и Егором Суриным занял Берёзкин, который забил свой первый гол в текущей серии.

«Думаю, такая рокировка произошла не спонтанно, такой вариант в схемах главного тренера Боба Хартли был в том числе в регулярном чемпионате. Эти нестандартные вещи дают особый импульс, какую-то мотивацию, могут деморализовать соперника. Соперники знают сочетания друг друга, и такой нестандартный ход поменял течение игры.

Очень много эмоций, удалений, и я думаю, что в последнем матче, когда эмоции пришли в нормальное русло, мы увидели совсем другой «Локомотив». Во втором матче при счёте 1:0 в пользу «Локомотива» ничего не предвещало какого-то краха, и команда смотрелась достойно до того момента, как случились массовые драки. То же самое было и в играх в Омске. Поэтому я больше склонен думать, что в таких играх индивидуальная и командная дисциплина и терпение команды играют очень значимую роль.

Такие игры идут кость в кость, от ножа, игроки не жалеют себя на площадке, перехлёстывают эмоции. И в следующем матче во главу угла опять будет стоять дисциплина», — приводит слова Буцаева ТАСС.

