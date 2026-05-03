«Бостон» выставил нападающего Райхеля на драфт отказов

«Бостон Брюинз» поместил 23-летнего нападающего Лукаса Райхеля на драфт отказов с целью отправки в АХЛ. Соответствующая информация появилась на сайте PuckPedia.

Райхель перешёл из «Ванкувер Кэнакс» 7 марта. Он провёл за новый клуб 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В Кубке Стэнли на его счету одна игра без набранных очков. Немецкий форвард может стать ограниченно свободным агентом. Его действующий контракт со средней годовой зарплатой $ 1,2 млн рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Брюинз» вылетели из Кубка Стэнли, проиграв «Баффало Сэйбрз» со счётом 2-4 в серии первого раунда. Их фарм-клуб «Провиденс» продолжает борьбу в плей-офф АХЛ.

