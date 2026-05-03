Ракелль — о будущем Малкина в «Питтсбурге»: просто не представляю, что он не вернётся

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль высказался о будущем российского форварда Евгения Малкина в команде. Контракт 39-летнего россиянина с клубом действует до 30 июня 2026 года. Ранее Евгений сообщил, что хочет провести ещё один сезон в НХЛ.

«Я просто не представляю, что он не вернётся. Так что да, он будет здесь», – приводит слова Ракелля официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин провёл 56 матчей, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Также на его счету шесть игр в этом плей-офф и 3 (2+1) очка.

Евгений выступает за «Питтсбург» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. Всего он провёл 1269 матчей в регулярках, в которых заработал 1407 (533+874) очков. В плей-офф в активе 183 игры и 183 (69+114) очка. Россиянин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).