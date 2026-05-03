Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ракелль — о будущем Малкина в «Питтсбурге»: просто не представляю, что он не вернётся

Ракелль — о будущем Малкина в «Питтсбурге»: просто не представляю, что он не вернётся
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль высказался о будущем российского форварда Евгения Малкина в команде. Контракт 39-летнего россиянина с клубом действует до 30 июня 2026 года. Ранее Евгений сообщил, что хочет провести ещё один сезон в НХЛ.

«Я просто не представляю, что он не вернётся. Так что да, он будет здесь», – приводит слова Ракелля официальный сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин провёл 56 матчей, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Также на его счету шесть игр в этом плей-офф и 3 (2+1) очка.

Евгений выступает за «Питтсбург» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. Всего он провёл 1269 матчей в регулярках, в которых заработал 1407 (533+874) очков. В плей-офф в активе 183 игры и 183 (69+114) очка. Россиянин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Материалы по теме
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android