Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на шесть и более матчей

Защитнику «Бостон Брюинз» Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4). Об этом сообщает пресс-служба Департамента в социальной сети Х.

За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, а также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсону дали две минуты за подножку.

Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Слушание в онлайн-формате предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации. Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.