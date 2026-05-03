Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на шесть и более матчей

Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на шесть и более матчей
Комментарии

Защитнику «Бостон Брюинз» Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4). Об этом сообщает пресс-служба Департамента в социальной сети Х.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25     0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26     1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54     1:3 Бенсон (Доун) – 45:58     1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40    

За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, а также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсону дали две минуты за подножку.

Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Слушание в онлайн-формате предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации. Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Такого не было 19 лет! «Баффало» — во втором раунде плей-офф
Такого не было 19 лет! «Баффало» — во втором раунде плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android