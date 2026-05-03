Защитника «Бостона» Макэвоя могут дисквалифицировать на шесть и более матчей

Защитнику «Бостон Брюинз» Чарли Макэвою предложено очное слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ по поводу эпизода в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4). Об этом сообщает пресс-служба Департамента в социальной сети Х.
За полторы минуты до конца третьего периода форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, а также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсону дали две минуты за подножку.
Очное слушание допускает отстранение хоккеиста на шесть или более матчей. Слушание в онлайн-формате предусматривает максимальное наказание в виде пятиматчевой дисквалификации. Так как «Бостон» завершил сезон, отстранение вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.
- 3 мая 2026
-
14:46
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:24
-
13:04
-
12:48
-
12:26
-
12:06
-
11:45
-
11:40
-
11:28
-
11:16
-
11:00
-
10:45
-
10:38
-
10:14
-
10:02
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:32
-
08:12
-
06:32
-
06:01
-
04:58
-
04:12
-
03:50
-
02:45
-
02:23