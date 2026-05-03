Стали известны три клуба НХЛ, которые могут подписать Малкина этим летом

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин интересен трём клубам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает NHL Trade Rumours.
По информации источника, основными претендентами на 39-летнего форварда являются «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». При этом главным фаворитом называется «Миннесота», поскольку Малкин имеет личные связи с генеральным менеджером клуба Биллом Гериным, который ранее работал в «Питтсбурге».
Контракт россиянина с «Пингвинз» заканчивается летом 2026 года. Сам Малкин выразил желание остаться в НХЛ ещё на один сезон вне зависимости от того, сможет ли он договориться о продлении контракта с действующим клубом.