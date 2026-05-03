Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны три клуба НХЛ, которые могут подписать Малкина этим летом

Стали известны три клуба НХЛ, которые могут подписать Малкина этим летом
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин интересен трём клубам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает NHL Trade Rumours.

По информации источника, основными претендентами на 39-летнего форварда являются «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». При этом главным фаворитом называется «Миннесота», поскольку Малкин имеет личные связи с генеральным менеджером клуба Биллом Гериным, который ранее работал в «Питтсбурге».

Контракт россиянина с «Пингвинз» заканчивается летом 2026 года. Сам Малкин выразил желание остаться в НХЛ ещё на один сезон вне зависимости от того, сможет ли он договориться о продлении контракта с действующим клубом.

Материалы по теме
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android